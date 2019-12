Prefeito assina odem de serviço para revitalizar praça das Moreninhas

A ordem de serviço para iniciar os investimentos de R$ 400 nas obras para revitalização da praça das Moreninhas mil foi assinada na manhã desta terça-feira (31), na Moreninha 3, na região sul de Campo Grande, pelo prefeito Marquinhos Trad.

A obra vai beneficiar mais de 80 mil pessoas da região. O projeto a ser executado no prazo de 180 dias prevê, além de revitalização do antigo campo de futebol localizado no cruzamento da Rua Baobá com a Grande Floresta, a implantação de parquinhos, pista de caminhada e academia ao ar livre.

Conforme o prefeito, a ideia principal é transformar o espaço de 8 mil m² para atender também crianças, mulheres e idosos.

O campo de futebol existente no local será cercado com alambrados, construídas pequenas arquibancadas e receberá refletores de iluminação, além de lâmpadas de LED e bebedouros.

De acordo com o presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra, o plano é estender projetos voltados para o lazer e o esporte em vários bairros da região. “Melhorar a qualidade de vida da população”, destacou.

O evento de assinatura de ordem de serviço foi celebrado com partida entre a seleção da Moreninha II e Moreninha III. Também participou do evento deputado federal, Fábio Trad, que colaborou na liberação da emenda para realizar a obra.

