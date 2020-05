Prefeito decreta 21 dias de orações e 1 dia de jejum e gera polêmica no interior

Flávio Veras, com informações do UOL

Em Ladário, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, a prefeitura de publicou ontem (15) um decreto no "Diário Oficial" local que pede 21 dias de oração e um de jejum para combater a pandemia do novo coronavírus.

O documento foi assinado por Iranil de Lima Soares, prefeito da cidade prevê "que todos os cristãos façam orações diárias nos lares e nos locais de adoração" e que sejam evitadas aglomerações.

O documento assinado defende que a liberdade religiosa é um direito fundamental previsto na Constituição Federal, e afirma que "a humanidade em alguns momentos recorreu a Deus para orientá-la em como vivenciar e superar esses momentos difíceis e turbulentos, resultantes da disseminação de doenças".

Segundo a prefeitura, a cidade com pouco mais de 23 mil habitantes é predominantemente cristã, e a prática de jejum e oração é comum para a comunidade evangélica. No documento, a pasta solicita que todos os cristãos façam orações diárias em casa e nos locais de adoração, mas sempre evitando aglomerações, a fim de evitar a disseminação do vírus.

Contudo, a prefeitura ressalta que ninguém é obrigado a fazer o jejum e a oração. No entanto, quem optar por seguir a rotina, voluntariamente, deve começar no dia 18 de maio e terminar no dia 7 de junho.

Por fim, no último artigo do decreto, a prefeitura pede que no último dia do jejum "se faça um cerco espiritual na cidade de Ladário por meio de orações, das 5h até às 06h, onde todo o cristão, dentro de suas casas, façam orações voluntárias a Deus, com o escopo de pedir ajuda a Deus, tanto pelas pessoas que já estão doentes, quanto por aqueles que já estão tomando medidas para não contrair a Covid-19, bem como para afastar esse mal que assola nossa nação", finaliza o texto.

Jejum e oração não estão entre as recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde (OMS) no combate ao coronavírus.

Segundo a secretaria estadual de Saúde, Ladário tem 5 casos confirmados de covid-19 e a cidade vizinha, Corumbá, 6 casos. Até ontem, o Mato Grosso do Sul tinha 479 casos confirmados e 15 mortes por Ccovid-19.

