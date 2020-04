Prefeito determina uso de máscaras no transporte público

O prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad (PSD) determinou na manhã de hoje (28), que a partir de segunda-feira (4) os usuários do transporte público serão obrigados a usarem máscaras. De acordo com Marquinhos, a medida se aplica devido a outra regulamentação, que autoriza pessoas em pé nos ônibus, desde que elas respeitem e espaçamento de um metro e meio entre elas.

A informação foi passada em uma transmissão ao vivo pelas redes sociais. Ele estava acompanhado pelo diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) Janine de Lima Bruno. De acordo com Janine, as pessoas poderão andar em pé, mas regras deverão ser obedecidas.

“Fizemos um estudo técnico que avaliou a capacidade de cada ônibus, que são os micros, normais e alongados. Outro detalhe estipulado foi que, para essa mudança, seria obrigatório o uso de máscaras. Portanto, ficou definido que nos micros, no máximo duas pessoas em pé; normais, até 4 usuários; e no alongado, no máximo sete passageiros”, explicou.

Questionado sobre a frota, o diretor-presidente afirmou que hoje é disponibilizado 67% dos veículos. “Avaliamos que esse número é suficiente, pois com 100% da frota eram transportadas 240 mil pessoas por dia. Com a pandemia, esse número caiu para 62 mil passageiros. Ou seja, é mais do que o necessário”, finalizou.

