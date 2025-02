Prefeitura abre inscrição para selecionar instrutores de formação profissionalizante

A Secretaria Municipal de Administração e Inovação da prefeitura, publicou a abertura do período de inscrições para Credenciamento de Pessoas Físicas interessadas na formação do Cadastro de Reserva de instrutor de formação profissionalizante, para atuar no “Programa Qualifica Campo Grande” da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande.

Serão selecionadas pessoas de nível superior e médio, sendo que para instrutores de nível superior, a remuneração é de R$ 50 hora/aula e nível médio R$ 40 a hora/aula.

Entra as vagas para instrutores estão para cursos de Auxiliar Administrativo; Atendente de Farmácia Auxiliar de Recursos Humanos; Administração, Psicologia ou Tecnólogo em RH, Barbeiro; Higiene na Manipulação de Alimentos, entre outros.



O Edital de credenciamento e seus anexos estão disponíveis na Fundação Social de Campo Grande (Funsat)e no site da Prefeitura Municipal de Campo Grande, no endereço: www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo

As inscrições serão gratuitas e ficarão abertas no período de 17 a 19 de fevereiro de 2025, exclusivamente via internet: www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo .

