Prefeitura abre inscrições em processo seletivo para merendeiro

Através das Secretarias de Administração, Inovação e Educação, a Prefeitura de Campo Grande, divulga o processo seletivo por tempo determinado para merendeiros, preencherem as vagas que ficarão abertas a partir de 31 de março, em virtude do encerramento dos contratos.



Os contratados irão prestar serviço nos centros de educação infantil e unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande por 12 meses. São 300 vagas para exercer a função durante 40h semanais com remuneração bruta de R$ 1.518,00.

As inscrições estão abertas de 5 a 14 de fevereiro por meio do site https://www.campogrande. ms.gov.br/seges/processoseletivo/



O encaminhamento de títulos deve ser destinado ao email: [email protected]

Para maiores informações de como se inscrever, o candidato poderá seguir o passo a passo acessando o endereço eletrônico: www. campogrande.ms.gov.br/seges/como-se-inscrever.



O edital foi publicado no Diário Oficial do Município nesta quarta-feira (5), a partir da página 3



