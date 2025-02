Prefeitura abre inscrições para seleção de dentistas, psicólogos e motoristas

A Prefeitura de Campo Grande, por meio Secretárias Municipais de Administração e Inovação e de Saúde abriu inscrições para o processo seletivo para profissionais a serem contratados por tempo determinado nas funções de odontólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, motorista de veículos pesados (ambulância) e técnico especializado em equipamentos odontológicos.

O regime de contratação temporária será por prazo determinado de 12 meses, para desempenhar atividades inerentes à função na Secretaria Municipal de Saúde, em caráter temporário e de excepcional interesse da Administração Municipal.

São 62 vagas no total, e com exceção das funções de motorista e técnico especializado, as demais exigem ensino superior. A remuneração e carga horária é específica de cada cargo, sendo de R$ 1.600 a R$ 6 mil. Os detalhes estão publicados no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) , desta quarta-feira (19), n°7.832, a partir da página 4

As inscrições serão gratuitas e ficarão abertas entre hoje (19) até dia 21 de fevereiro, exclusivamente via internet, no site da Prefeitura Municipal: https://www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo /.

Para maiores informações de como se inscrever no presente Processo Seletivo, o interessado deverá seguir o passo a passo acessando o endereço eletrônico: www. campogrande.ms.gov.br/seges/como-se-inscrever .



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também