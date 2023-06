Prefeitura abre licitação para instalação de fibra óptica na região central

A prefeitura de Campo Grande publicou, na edição desta segunda-feira (12) do Diário Oficial do Município, o aviso de licitação para a contratação de empresa especializada para implantação de fibra óptica e tecnologia da informação na região central da Capital.

Além da região central, a Rua Rui Barbosa, que junto da região central já foi requalificada pelo Programa de Desenvolvimento Integrado do Município de Campo Grande – Viva Campo Grande II, também seria beneficiada pela instalação.

A licitação é aberta para todos os concorrentes oriundos de países elegíveis do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), financiador do programa. O Edital e os anexos podem ser acessados através do Portal da Transparência do Município de Campo Grande .

Os interessados no projeto podem obter mais informações pelos telefones (67) 2020-1138, 2020-1212 ou 2020-1402, ou ainda por meio do endereço de e-mail [email protected]. As propostas devem ser enviadas até às 14h, no horário de Campo Grande, do dia 24 de julho.

No total, o projeto prevê a instalação de mais de 27 km de fibra óptica no quadrilátero central, composto por mais de 100 quadras, e Rua Rui Barbosa, além de 75 câmeras de videomonitoramento na área central e 43 na Rui Barbosa.

As estações de embarque e desembarque também serão beneficiadas pelo projeto, com a instalação de um total de 10 câmeras, duas em cada local.

Além de garantir a conectividade do sistema de semáforos da região por meio de fibra ótica e aumentar a segurança da região com a instalação de câmeras, será garantido acesso gratuito de internet via wifi com a presença da fibra ótica.

Deixe seu Comentário

Leia Também