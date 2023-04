Prefeitura abre novos leitos pediátricos na Santa Casa

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública), abriu 10 novos leitos pediátricos na Santa Casa de Campo Grande. Para ampliar os atendimentos, também estão sendo encaminhados mais dois médicos, dois berços emprestados do Hospital El Kadri e dois respiradores infantis completos do Hospital Regional à unidade.

Conforme o Termo Aditivo publicado na edição desta sexta-feira (28) do Diogrande (Diário Oficial) do município o valor pontual de repasse ao hospital é estimado em R$ 507 mil, no entanto o pagamento será feito mediante a utilização dos leitos.

Além do aumento no número de macas, outra medida adotada foi o estabelecimento de 15 USF (Unidades de saúde da família), como referência para realizar o atendimento de pacientes que apresentem casos leves de síndromes respiratórias, dengue e outras arboviroses.

Segundo a pasta, o objetivo é desafogar as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Centros Regionais de Saúde (CRSs), considerando o aumento de mais de 30% na demanda destas unidades.

Atualmente, mais de 60% do volume de atendimento das unidades de urgência e emergência são de pacientes classificados como azul e verde, ou seja, de menor gravidade e que poderiam ser atendidos na Atenção Primária.

