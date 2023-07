Prefeitura abre processo seletivo para merendeiros

Para contratação temporária de merendeiros, com vistas à formação de Cadastro de Reserva (CR), a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), abriu processo seletivo, publicado nesta sexta-feira (14) no Diário Oficial .

Os contratados vão atuar no regime de contratação emergencial, em caráter temporário e de excepcional interesse público, para exercer atividades de preparo e distribuição da merenda, organização e orientação sobre educação alimentar nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino (Reme).

Conforme o edital, para se candidatar à vaga, é preciso que o concorrente seja alfabetizado, tenha qualificação e experiência profissional na área de atuação. O salário para 40h semanais é de R$ 1.320,00.

As inscrições serão gratuitas e ficarão abertas, exclusivamente via internet, no site da Prefeitura, por meio do link: www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo no período de 19 a 24 de julho de 2023.

O edital completo pode ser acessado no Diário Oficial do Município , a partir da página 6 até a página 9.

