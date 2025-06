Prefeitura abre processo seletivo para motoristas e operadores de máquinas pesadas

Por meio do Diário Oficial desta terça-feira (10), a Prefeitura de Campo Grande divulgou a abertura das inscrições para os processos seletivos para contratação de motorista de transporte escolar, motorista de veículos pesados e operador de máquinas pesadas.



Os profissionais irão preencher as vagas que ficarão disponíveis a partir do dia 1º de julho de 2025.



Para motorista de transporte escolar são 20 vagas. São requisitos: - Ensino Fundamental Completo; Ter idade superior a 21 anos; -Ser habilitado na categoria ¨D¨ ou ¨E¨; Apresentar registro emitido pelo órgão de trânsito da inexistência de infrações de trânsito ou não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses; Ser aprovado em curso especializado; - Não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir. A jornada é de 40h semanais com renda bruta de R$ 1.600.



Para motorista de veículos pesados a jornada e a remuneração é a mesma, com alterações de requisitos, pois para as 30 vagas o candidato também pode ter carteira de categoria ¨C¨, além da ‘D’ e ‘E’.

Para operador de máquinas pesadas são 4 vagas com jornada de 40h semanais e remuneração de R$ 2.500. São exigências, ser alfabetizado e ser habilitado na categoria ¨D¨ ou categoria superior

As inscrições serão gratuitas e ficarão abertas nos dias 11 e 12 de junho (até às 17h), exclusivamente via internet, no site da Prefeitura Municipal: https://www.campogrande.ms.gov.br/semadi/processoseletivo/ .



Para maiores informações de como se inscrever o interessado deverá seguir o passo a passo no link www.campogrande. ms.gov.br/semadi/como-se-inscrever.



