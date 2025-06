Prefeitura abre processos seletivos com salários de até R$ 4 mil

Para a contratação por período determinado para dezenas de funções de diferentes qualificações, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Inovação divulgou a abertura de inscrições para o processo seletivo para o preenchimento de 188 vagas.

As áreas de atuação são para contador, gestor de Operações/Projetista - Orçamentista - Técnico De Vistorias, Jornalista, Técnico De Serviços Educacionais, Gestor Administrador, Auxiliar Administrativo, Agente De Serviços De Limpeza, Auxiliar De Logística, Carpinteiro, Eletricista, Encanador, Serralheiro, Pintor E Pedreiro,

O período de contratação é de um ano.



A inscrição gratuita pode ser realizada no período do dia 2 até às 17h do dia 6 de junho de 2025, no endereço eletrônico https://www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo/ .

O candidato deverá efetivar seu cadastro com CPF próprio, e-mail e senha pessoal, a qual deverá ser memorizada, pois este é o único meio considerado para a realização da inscrição neste processo seletivo e nos próximos.

O edital pode ser conferido no Diogrande a partir da página 7, na edição extra n° 7.945 .

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também