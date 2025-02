Prefeitura abre seleção para agente social de esporte e lazer

A Secretaria Municipal de Administração e Inovação, através da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), publicou a abertura de inscrições para seleção de agente social de esporte e lazer para formação do Cadastro de Reserva do quadro de pessoal temporário para funções do Programa “Movimenta Campo Grande”.



As modalidades são para profissionais de educação física com experiência nas áreas de balé, fit dance, coordenador de eventos, futebol, natação e hidroginástica, pilates, ritbox, ritmos e zumba.

Os salários vão de R$ 2.400 em carga horária de 20h semanais a R$ 4.800 para coordenador de eventos, com carga horária de 40 semanais.

As inscrições serão realizadas no período de 25 a 28 de fevereiro das 08h às 12h horas e das 13h às 17h, na sede da Fundação Municipal de Esportes, localizada à Rua Dr. Paulo Machado, n. 663 - Bairro Santa Fé.



A ficha de inscrição preenchida pelo próprio candidato e o Curriculum Vitae, estão disponíveis para download no endereço eletrônico: www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo .



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também