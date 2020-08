Prefeitura acaba com “bico seco” e libera música ao vivo

O decreto que proibiu o consumo de bebidas alcoólicas nos locais públicos perdeu seus efeitos nesta segunda-feira (17) e não será prorrogado conforme ficou acordado em reunião com o prefeito Marquinhos Trad e representantes de órgãos públicos e entidades que terminou há pouco.

Agora, o consumo de bebidas alcoólicas não é mais proibido nos locais públicos, que abrange bares e restaurantes. Além disso, o toque de recolher encolhe e passa a valer das 22h às 5h do dia seguinte até o dia 31 de agosto.

O decreto com as novas medidas foi publicado em edição extra do Diário Oficial e determina o funcionamento do comércio com 50% da capacidade. Bares e restaurantes estão liberados a colocar música ao vivo, com limitação para dois músicos nas apresentações.

Uma possível retomada de decisões mais restritivas vai depender da curva de contaminação do novo coronavírus. As autoridades responsáveis pelas decisões terão como base uma reavaliação de cumprimento de medidas, por parte da população. Um fator que permitiu que as as pessoas ficassem mais em casa nos últimos dias foi a chuva e espera-se que, com o frio, os cidadãos fiquem mais reclusos.

