Prefeitura adota jornada de 6 horas e corta salário de Adriane em 20%

A medida vale por 120 dias em todas as repartições pública, com exceção das escolas, unidades de saúde e demais setores de serviços essenciais

31 outubro 2025 - 14h00Taynara Menezes    atualizado em 31/10/2025 às 14h01
Prefeita de Campo Grande, Adriane LopesPrefeita de Campo Grande, Adriane Lopes   ( Pedro França/Agência Senado)

A partir deste sábado (1°), a Prefeitura de Campo Grande terá jornada de trabalho de 6 horas diárias em todas as repartições municipais, com exceção das escolas, unidades de saúde e demais setores de serviços essenciais. A medida terá duração inicial de 120 dias e integra a reforma administrativa em curso desde janeiro, que busca o reequilíbrio financeiro e a recuperação da capacidade de investimento do município.

Durante reunião com o secretariado, realizada nesta sexta-feira (31), a prefeita Adriane Lopes anunciou também a redução de 20% em seu próprio salário e nos vencimentos de todo o primeiro escalão da administração municipal.

Além disso, cada secretaria deverá apresentar, nos próximos dias, um plano de redução de 20% nos custos com folha de pagamento, como parte do esforço para conter despesas. Conforme a prefeita, não haverá um corte linear que afete todos os servidores igualmente. As medidas serão definidas conforme as necessidades e especificidades de cada pasta.

A prefeita destacou que as ações de austeridade são essenciais para aumentar a eficiência da máquina pública, preservar empregos, manter salários em dia e garantir a continuidade dos serviços essenciais, além de possibilitar novos investimentos nas áreas prioritárias do município.

