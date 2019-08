Prefeitura anuncia investimentos de R$ 5 mi nos terminais

O diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Janine de Lima Bruno, apresentou na tarde desta quarta-feira (7), na Esplanada da Ferroviária, o projeto que visa à reforma dos terminais de transbordo de Campo Grande, com investimentos de R$ 5 milhões. Segundo Janine, o edital de licitação das reformas deve ser publicado amanhã (8), e o processo de licitação dura cerca de 90 dias. “A partir daí, o contrato é assinado e são iniciadas as obras”.

A capital conta com conta com 8 (oito) terminais de transbordo com integração física e 01 (um) terminal aberto que realiza integração eletrônica (cartão). O Sistema Integrado de Transportes (SIT) começou a ser implantado em 1991. De acordo com Janine, pela primeira vez serão feitas obras de forma mais completa, ou seja, um reforma geral dos locais.

Passarão por obras os terminais Bandeirantes, Guaicurus, Júlio de Castilho, Aero Rancho, Nova Bahia, General Osório, Moreninhas, e o Ponto de Integração (PI) Hércules Maymone, por onde chegam a circular diariamente até 230 mil usuários.

Durante o lançamento da reforma dos terminais de transporte coletivo, o secretário afirmou que, nos locais, serão feitas intervenções como a instalação de novos bancos; pontos de recarga de celular; bebedouros adaptados para cadeirantes; e pintura geral.

O titular da Agetran pontuou também que serão colocados mapa e piso tátil para os deficientes visuais; bicicletários; serão realizados tratamento de trincas nos pavimentos e a extinção de afundamentos; projeto de combate a incêndio; sistema de pára-raios; e lixeira seletiva.

Outra novidade, segundo o secretário, será o fechamento dos terminais com gradil para evitar a ação de vândalos, e a instalação de postos da Guarda Civil Metropolitana para reforçar a segurança, além da reforma da parte elétrica.

“Antes eram feitas pequenas reforma, mas agora vamos fazer obras mais completas para melhorar os terminais”, afirmou Janine. “A obra dos terminais é para deixá-los mais confortáveis e limpos, para as pessoas se sentirem melhor, mais valorizadas”, acrescentou. As reformas devem durar quatro meses.

“Os terminais de ônibus não podem mais ficar como estão. Terminais que têm idade média de 25 anos sem nunca ter passado por uma reforma completa”, destacou o prefeito Marquinhos Trad, lembrando que a segurança é um dos pontos a serem melhorados.

“Nós vamos colocar guaritas em todos os terminais e a presença 24 horas da polícia civil municipal. Esse é um ponto que a população tem nos pedido. Mais do que isso, iluminação completa com lâmpada LED e acesso facilitado à pessoa com deficiência”, afirmou.

O deputado estadual Felipe Orro e o vereador João César Mattogrosso também estiveram presentes durante a assinatura da licitação, que inicialmente contemplará três terminais.

