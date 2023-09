Prefeitura anuncia primeira etapa da pavimentação e drenagem no Jardim Noroeste

No último sábado (02), a prefeita Adriane Lopes assinou ordem de serviço para o início da primeira etapa de pavimentação asfáltica e drenagem no Jardim Noroeste. Serão investidos mais de R$ 9,4 milhões, por meio de parceria com o Governo do Estado e Caixa Econômica Federal (CEF). A ordem de serviço foi dada durante o evento “Emha em Ação”, realizado na Escola Municipal Rachid Saldanha Derzi, como parte da programação de comemoração dos 124 anos de Campo Grande.

“Estou lançando aqui, dando a ordem de serviço, da primeira etapa do asfalto do Jardim Noroeste. Eu não prometi, eu já resolvi e estou dando a ordem de serviço. O Jardim Noroeste é um dos maiores bairros de Campo Grande, vamos lançar a primeira etapa e terminar. Consegui recurso para a primeira etapa, terminando a primeira etapa vamos para a segunda etapa. Então o que vou pedir a vocês, paciência, porque a gente não consegue entrar e asfaltar o bairro inteiro de uma vez, é por etapas. Vamos trazer asfalto para todo o Jardim Noroeste, não estou vendendo sonhos, estou solucionando problema e atendendo os anseios de vocês, moradores aqui do Jardim Noroeste”, disse Adriane Lopes, sob aplausos dos moradores que participavam do evento.

Serão pavimentados 1,6 km da Rua Indianápolis, que fica ao lado do complexo penitenciário formado pelos presídios de Segurança Máxima, de Trânsito, Centro de Triagem e Instituto Penal de Campo Grande, além do Presídio Militar. Essa obra vai evitar que a terra das ruas dessa região do Jardim Noroeste seja levada pela correnteza para a região do Parque dos Poderes, prejudicando aquela importante área de recursos naturais. No trecho a ser pavimentado serão construídas também calçadas com acessibilidade.

Para acabar com o drama dos moradores da região em épocas de chuva forte, nesta primeira etapa do projeto a Prefeitura está executando também 4,1 km de drenagem nas estradas EW2, EW3, EN3 até a SE01, na Chácara dos Poderes, bairro que fica ao lado do Jardim Noroeste. Já estão sendo colocados os tubos que vão evitar que a água da chuva provoque erosão nas ruas e estradas, como ocorreu em março deste ano na SE-01, que teve que ser interditada por causa do buraco aberto com o temporal.

Ao falar sobre o projeto, a prefeita Adriane Lopes explicou a complexidade da obra, por causa do relevo da região. “Essa primeira etapa foi lançada com um estudo técnico, planejamento estratégico, tendo em vista que é um bairro que a drenagem é muito pesada”.

Para conter a água que desce com força nos dias de chuva intensa, está sendo construída também uma bacia de amortecimento, que serve como uma espécie de reservatório, para evitar as erosões. O prazo previsto para conclusão dessa primeira etapa do projeto é de 360 dias.

