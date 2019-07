Prefeitura apoiará fórum da Rede+Brasil

A prefeitura de Campo Grande será apoiadora do evento da Rede+Brasil, o Fórum Nacional de Governança Colaborativa etapa Mato Grosso do Sul, que será realizado nos dias 13 e 14 de agosto, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo.

“Vamos apoiar as ações de integração, agilidade e eficiência da gestão dos convênios firmados com o governo do estado e governo federal”, ressaltou Antônio Cézar Lacerda, secretário Municipal de Governo.

Conforme o professor Luís Carlos Morente, coordenador do sistema no estado, esta é a primeira vez que Mato Grosso do Sul sedia um evento cuja finalidade é promover o intercâmbio entre os parceiros, com vistas ao fortalecimento da governança, do diálogo e da gestão de recursos decorrentes das transferências voluntárias.

“Um encontro desta relevância para a região favorece a troca de experiências entre esferas governamentais e aproxima os atores do programa do executivo com os órgãos de controle da União, Estado, estimulando o nivelamento e procedimento das informações”, definiu Morente.

Rede + Brasil

Os recursos repassados por meio da plataforma podem ser destinados para diversos fins, como construção de escolas, creches, hospitais, cisternas, quadras esportivas, programas de alimentação saudável, além de programas na área de sustentabilidade e segurança pública. Hoje o sistema é composto por 26 estados e o Distrito Federal.

