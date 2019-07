Prefeitura atende contribuintes para ajuste de dívidas

Cerca de 6 mil pessoas fizeram a renegociação do Refis com a Prefeitura de Campo Grande, o atendimento começou no dia primeiro de julho, com uma média diária de 800 atendimentos, o programa oferece desconto de 90% da atualização monetária, dos juros incidentes sobre o valor do crédito tributário e multa, quando houver pagamento à vista

Para o parcelamento em até seis meses, a remissão chega a 75%. Já para quem dividir os débitos em 12 vezes, o desconto será de 30%.

O PPI oferece vantagens e descontos para dividas de menor e maior valor. Na situação da dona Amélia Maria, a dívida de R$ 437,52 foi parcelada em 6 vezes de R$ 72,93. “Esta é uma oportunidade para a gente ter o desconto e ficar e dia com a Prefeitura”, comenta Amélia.

A chefe de Divisão de Arrecadação da Sefin, Djanira Magalhães, reforça a vantagem de quitar as dívidas atrasadas e obter os descontos.“Nós temos 50 atendentes e neste começo de renegociação vale a pena comparecer à Central e Atendimento, aqui da Arthur Jorge, 500. As pessoas são atendidas em menos de 10 minutos”, reforça .

De acordo com o secretário Municipal de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrossian Neto, o Refis abrange todos os tributos administrados pela Prefeitura Municipal de Campo Grande e pode ser o ISS, ITBI, Taxas Públicas, mas principalmente o IPTU.

O PPI termina no dia 12 de agosto de 2019. Conhecido como Refis, é mais uma oportunidade para os contribuintes quitarem suas dividas.

Deixe seu Comentário

Leia Também