Prefeitura atende mais de 30 mil famílias com cobertores e agasalhos

A Prefeitura de Campo Grande juntamente com o Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) vai atender mais de 30 mil famílias carentes da capital em 2019. Na tarde de quinta-feira (04) foram entregues cobertores e agasalhos para famílias carentes do Projeto Sal da Terra e Luz do mundo, no Jardim das Hortências e contou com a presidente do comitê gestor do FAC e primeira-dama de Campo Grande, Tatiana Trad.

Diversas famílias da região compareceram ao local de entrega e levaram um cobertor para suas casas. Todos os moradores contemplados possuem Número de Identificação Social (NIS) e estão cadastrados no FAC através das lideranças comunitárias.

Tatiana destacou o trabalho realizado pelo projeto. “É a concretização do nosso trabalho que começa desde janeiro, com todas as doações e os trabalhos de aquisição dos cobertores. Nosso principal objetivo é aquecer as famílias que precisam do nosso apoio nos dias mais frios do ano”, declarou.

O representante do Projeto Sal da Terra e Luz do Mundo, Joelson F. Feliciano, 35 anos, parabenizou o prefeito Marquinhos Trad pelo auxílio às famílias carentes de Campo Grande. “É muito gratificante saber que quem nos representa está voltado para a comunidade. Com a chegada do inverno nessa época do ano, é possível enxergar que muitas famílias necessitam desse auxílio. Então nós só queremos agradecer ao prefeito e a primeira-dama pelo apoio prestado”, disse.

Sobre o FAC

O Fundo de Apoio à Comunidade realiza ações e desenvolve programas e projetos dirigidos prioritariamente às pessoas que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social.

O FAC também é um catalisador de doações durante todo o ano, como roupas, calçados, alimentos não perecíveis, móveis, eletrodomésticos, ou seja, tudo aquilo que está em bom de estado de uso. Além disso, o FAC promove cursos de capacitação e oficinas que visão geração de renda e inclusão no mercado de trabalho.

