Prefeitura autoriza implantação de telas de proteção nos viadutos da Capital

Foi sancionada e publicada nesta terça-feira (19), a Lei que autoriza a instalação de telas e gaiolas de proteção nas passarelas e viadutosde Campo Grande. A proposta inicial foi apresentada pelo vereador Coronel Villasanto.

A obrigaçaõ das telas serve tanto para as vias com passarelas e viadutos da Prefeitura quando aqueles sob concessão da iniciativa privada.

"As telas ou gaiolas de proteção serão implantadas a fim de evitar que pessoas cometam suicídio e que objetos sejam arremessados nas vias das cidades".

As instalações serão prioritárias em locais de grande fluxo de veículos e em locais que apresentam maior número de ocorrências de suicídio.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também