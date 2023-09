Prefeitura avança com obras de drenagem no Jardim Noroeste

Brenda Leitte, com Prefeitura

Máquinas e operários estão em ritmo acelerado na execução da drenagem no Jardim Noroeste, para abrir caminho para a pavimentação das vias que fazem parte da primeira etapa do projeto de drenagem e pavimentação, que receberá investimentos de R$ 9,4 milhões. A ordem de serviço para o asfaltamento foi dada pela prefeita Adriane Lopes no último sábado (02), durante o “Emha em Ação”, evento em comemoração aos 124 anos de Campo Grande, realizado na Escola Municipal Rachid Saldanha Derzi.

A drenagem teve início há 35 dias e mais de 6% do programado já foi executado. Uma escavadeira e quatro caminhões trabalham na construção da bacia de contenção de águas pluviais, com capacidade para armazenar 8.735,81 metros cúbicos de água da chuva. A drenagem do trecho que utilizou tubos de 1,50 metros de diâmetro para escoar a água já foi concluída, estando em execução no momento o trecho de drenagem de 1,20 metros de diâmetro na Rua Urupês.

Com a construção da bacia e o sistema de drenagem, o objetivo é conter as águas que chegam do Córrego Cascalho quando chove forte na região.

Nos próximos dias a previsão é de iniciar a pavimentação das ruas Urupês e Indianápolis. Com o asfaltamento de 1,6 km dessas vias e os 4,11 km de drenagem, a Prefeitura acaba com o transtorno dos moradores da Chácara dos Poderes que precisam passar pela estrada SE-010.

“O Jardim Noroeste é um dos maiores bairros de Campo Grande, vamos lançar a primeira etapa e terminar. Conseguimos recurso para a primeira etapa, terminando a primeira etapa vamos para a segunda etapa. Essa primeira etapa foi lançada com um estudo técnico, planejamento estratégico, tendo em vista que é um bairro que a drenagem é muito pesada. É uma obra que nos é pedida há muito tempo e, com certeza, trará melhorias significativas na vida da população”, salientou a prefeita Adriane Lopes.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android

Deixe seu Comentário

Leia Também