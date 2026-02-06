Menu
Prefeitura chama aprovados para vagas de merendeiro e monitor

As convocações constam no Diário Oficial de Campo Grande

06 fevereiro 2026 - 10h52
Foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) desta sexta-feira (6) um novo edital de convocação de candidatos aprovados em processos seletivos simplificados da Prefeitura. As chamadas são para as funções de merendeiro e monitor de alunos, com atuação na rede municipal de ensino.

De acordo com a publicação, os convocados devem comparecer à Secretaria Municipal de Educação, no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, na Vila Margarida, para receber orientações sobre a documentação necessária para a contratação. As datas e horários variam conforme cada candidato e estão detalhados nos anexos dos editais.

As convocações têm como objetivo preencher vagas remanescentes de chamadas anteriores, sem gerar aumento de despesas com pessoal. A Prefeitura reforça que apenas os candidatos já aprovados nos respectivos processos seletivos estão sendo chamados nesta etapa.

No caso dos merendeiros, a seleção segue edital publicado no início de fevereiro de 2025. Já a convocação dos monitores de alunos é referente a processo seletivo divulgado em maio. Em ambos os casos, a apresentação dos documentos é etapa obrigatória para a efetivação do contrato.

 

