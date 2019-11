Prefeitura coloca idosos em curso de cabeleireiro

Jônathas Padilha, com informações da assessoria

A prefeitura de Campo Grande iniciou outra turma de aprendizes de Barbeiro e Cabelereiro. Na nova turma, teve a inclusão de 18 alunos do Centro de Conveniência do Idoso do Jacques da Luz. Além deles, outros 22 alunos, entre 15 a 29 anos, completam a turma.

O projeto tem o objetivo o público jovem em situações desfavoráveis a superar suas barreiras e incluí-los no mercado de trabalho.

O curso ministrado por Marcos Rogério já formou mais de 700 profissionais em todo o estado. As aulas são totalmente gratuitas, inclusive os materiais utilizados, e vão acontecer em uma sala no CCI Jacques da Luz, na Moreninha II, até o mês de janeiro.

Marcos ressaltou a energia dos idosos para a atividade. “Esse público demonstra muito entusiasmo e responde muito bem às aulas, demonstrando que tem muito potencial para atuarem na profissão” afirmou.

A aposentada Josefa Neves da Silva, 77 anos, contou sua motivação para o curso. “Eu cheguei a fazer um curso mas acabei não desenvolvendo a atividade e então ‘perdi a mão’. Quando fiquei sabendo dessa oportunidade já me inscrevi pensando que desta vez vou poder atender as pessoas, já que eu gosto de mexer nessa área” relatou.

Apesar de ser um curso que prepara para o mercado de trabalho, a dona de casa Maria Antônia Souza, 72 anos, tem uma intenção mais social. “Quero fazer essa gentileza para minha família, cortar o cabelo de quem precisa sem cobrar. É uma maneira muito rica de aprender o ofício e depois fazer o bem para o próximo”.

Deixe seu Comentário

Leia Também