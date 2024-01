Obra em trecho danificado pela chuva é finalizada e Rua do Seminário é liberada

O trabalho de reestruturação do tubo armco no córrego Seminário foi finalizado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) e o tráfego na Rua do Seminário foi liberado nesta quinta-feira (18).

A via foi interditada em dezembro, para que fosse executada a obra depois que as chuvas das primeiras semanas do mês provocaram a abertura de um buraco na pista.

A obra começou no dia 14 de dezembro. O tubo foi reestruturado e reforçado e nesta quinta-feira pela manhã foi concluída a pavimentação e a limpeza da pista.

A Sisep mantém equipe no local para fazer as calçadas e a colocação do guarda-corpos. A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) irá fazer a sinalização no trecho.

