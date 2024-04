Prefeitura concorre ao 'Prêmio Latam Digital' por inovação no uso de IA

Devido à implementação de ferramentas de gestão com inteligência artificial, inovação e tecnologia, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Controladoria Geral do Município, está concorrendo ao Prêmio Latam Digital 2023/2024.

A cidade é a primeira e a única capital do Brasil a adotar um modelo de gestão e governança municipal que realiza monitoramento preditivo, preventivo, concomitante e posterior por meio de inteligência artificial, durante 24 horas, todos os dias do ano em 100% de seus contratos, pagamentos, empenhos, grupo societários, entre outras ações que visam a eficiência, eficácia, efetividade, economicidade e ética.

Campo Grande concorre ao 11º Prêmio Latam Digital 2023/2024 nas categorias de “Melhor Projeto de Automatização Inteligente – IAG” e “Melhor Projeto em Inovação e Aplicações”.

A Capital foi inscrita entre os cases de sucesso na aplicação digital de IA, e a performance foi tão boa que a colocou entre os finalistas a concorrer ao prêmio.

Premiação

O prêmio será revelado entre os dias 19 e 21 de julho de 2024 na cidade de Bogotá, na Colômbia. Vale ressaltar que todos os já classificados finalistas receberão premiação e reconhecimento por seu trabalho realizado. Outro ponto marcante desta competição é a participação de diversos países do mundo e suas instituições.

O controlador-geral, João Batista Pereira Júnior, explicou que a CGM adquiriu o sistema de software chamado “Revela Gov – Monitoramento de Integridade para o Setor Público” em agosto de 2023. O sistema utiliza algoritmos que cruzam informações em mais de 450 bases, incluindo órgãos do governo federal, diversos órgãos públicos, proporcionando precisão na área de governança e integridade.

A ferramenta também permite que o controlador realize monitoramentos de controle interno e externo, garantindo a autenticidade dos dados e transparência em questão de segundos. Por exemplo, um gestor da saúde pode rapidamente, em segundos, acessar a lista de médicos contratados e seus horários de plantão. Além disso, é possível, em minutos, realizar uma análise detalhada sobre uma empresa que participa de processos de licitação, verificando sua idoneidade e processos em todas as cidades do Brasil.

“Esse investimento tecnológico realizado pelo Executivo promove a economia de recursos públicos por meio de varreduras via IA, otimiza tempo e contribui 100% com a governança, por permitir a análise de dados em todas as secretarias, resultando em diagnósticos precisos. Com esse software, conseguimos identificar problemas com 100% de precisão, indicar o setor afetado, o objeto do obstáculo e até mesmo sugerir soluções para sanar a defasagem”, explicou o controlador-geral.

O sistema tem um painel de inteligência para todas as secretarias, com dados atualizados tempestivamente, todos os dias do ano. Ele está alinhado com as diretrizes de governança e agendas mundiais, por isso, o avanço da Prefeitura da Capital está sendo reconhecido como um case de sucesso nesta premiação internacional.

A inteligência artificial do software é tão eficaz que, com a integração dos dispositivos, o controlador sabe em segundos onde estão os bens patrimoniais que precisam de reparos ou aquisição de novos. Contratos também são analisados de forma rápida, assim como verificações de matriz de risco e todas as atividades relacionadas à gestão da prefeitura. A ferramenta inovadora vem complementar o trabalho humano na administração pública e serve de exemplo para outros municípios do Mato Grosso do Sul.

“O sistema é como um trabalhador disponível 24 horas por dia. Um relatório que levaríamos dois dias para fazer e levantar os dados, dependendo do tempo disponível de um servidor, o sistema realiza em questão de minutos. Conferimos esses dados com os das secretarias e primamos pela transparência e zelo dos recursos. O ganho para a gestão pública é enorme, por isso esse reconhecimento vem em boa hora, mostrando que devemos estar alinhados com as ferramentas de alta tecnologia e utilizá-las para contribuir com a Prefeitura”, finalizou ele.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também