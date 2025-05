Prefeitura convoca 50 novos nomes para o Locação Social; confira a lista

A prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Habitação de Campo Grande (EMHA), anunciou nesta quarta-feira (14) a lista com os nomes dos 50 novos convocados para o Locação Social.

Por meio de publicação no Instagram oficial da prefeitura de Campo Grande, é possível conferir a lista com os 50 nomes convocados para o programa, além de detalhes do horário e local de atendimento aos beneficiários.

Os atendimentos acontecem, das 08h às 11h, e das 13h às 16h, na sede da EMAH na Rua Íria Loureiro Viana, nº 415, na Vila Oriente. Os convocados devem comparecer no local de 19 a 21 de maio, portando RG e CPF do inscrito e cônjuge, caso haja.

Caso o convocado não compareça no local na data estipulada, ele será desclassificado.

Veja a lista completa:

