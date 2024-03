Prefeitura convoca 80 médicos entre especialistas e pediatras para atender na Capital

A lista dos 80 candidstos convocados inscritos no programa de contratação temporária para reforçar o atendimento nas unidades de saúde foi divulgada na edição desta quarta-feira (28) do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).

Conforme o Edital, estão sendo convocados médicos para diversas especialidades, incluindo Pediatria, Medicina de Saúde e Comunidade, Clínico Geral para atendimento ambulatorial e plantonistas, além para os serviços de Saúde Mental. Essa ação visa suprir as demandas existentes nas unidades de saúde, garantindo um atendimento de qualidade à população campo-grandense.

Os convocados têm um prazo de três dias úteis, a contar da data de comparecimento, para apresentação na Superintendência de Gestão do Trabalho em Saúde da Sesau e entrega da documentação.

No último ano, mais de 200 novos médicos foram efetivados na Rede Municipal de Saúde por meio dos chamamentos realizados pela Secretaria de Saúde.

