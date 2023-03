Prefeitura convoca aprovados em processo para assistente de educaÃ§Ã£o infantil

A Prefeitura de Campo Grande convoca 75 aprovados no processo seletivo para assistente de educação infantil. Os candidatos devem comparecer na Semed (Secretaria Municipal de Educação) no dia 7 de março às 8h.

A lista dos chamados foi publicada no Diário Oficial do Município, nesta quinta-feira (2), os selecionados ocuparão vagas temporárias, tendo em vista a necessidade excepcional de contratações, para suprir o atendimento aos alunos. Dentre as convocações, também foram chamados os cotistas.

Os aprovados devem comparecer no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, na SEMED, localizada na Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460, Vila Margarida.

