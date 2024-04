Prefeitura convoca aprovados em processo seletivo para coveiro e outros; confira

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da Secretária Municipal de Gestão (Seges), convoca candidatos aprovados no processo seletivo simplificado para encarregado de cemitério, coveiro, pedreiro, encanador, serralheiro e técnico em refrigeração.

A publicação foi divulgada no Diário Oficial nº 7.484 desta quarta-feira (30). Conforme o texto, os convocados são para substituir vacâncias e, portanto, sem aumento de despesas com pessoal.

Os candidatos devem comparecer na Prefeitura Municipal de Campo Grande, conforme função, relação nominal, endereço, data e horário especificados no anexo único ao edital n. 07/2024-04, publicado no Diogrande de hoje, a partir da página 6, para orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

