Prefeitura convoca aprovados em processo seletivo para diversas áreas; Saiba mais

A Prefeitura de Campo Grande publicou no Diário Oficial n° 7.159 desta segunda-feira (14), a convocação de candidatos aprovados em Processo Seletivo pelo programa de contratação temporária para atuarem em diversas áreas.

Entre as vagas estão: auxiliar administrativo e financeiro (edital n. 20/2021-75), motorista (edital n. 22/2021-69), técnico de atividades socioculturais/educação física (edital n. 02/2022-24), visitador edital (n. 08/2022-45), entrevistador social (edital n. 12/2022-37) e cuidador social (edital n. 06/2023-19).

Conforme os editais publicados nas páginas 3, 4 e 5 do Diogrande, os candidatos foram classificados no limite das vagas oferecidas no Processo Seletivo Simplificado para substituir vacâncias e, portanto, sem aumento de despesa com pessoal.

Os convocados, conforme relação nominal, local, data e horário, especificados no anexo de cada edital, devem comparecerem no endereço informado, para receberem orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

A lista completa de candidatos e demais informações estão disponíveis, a partir da página 7, na edição de hoje (14) do Diário.

