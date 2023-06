Prefeitura convoca aprovados para auxiliar administrativo, visitador e merendeiro

Foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande nesta quinta-feira (22) a relação de candidatos inscritos em processo seletivo simplificado para seleção e contratação, por prazo determinado de auxiliar administrativo e financeiro, visitador, operador de teleatendimento, entrevistador social e merendeiro

Os candidatos devem comparecer nas Secretarias selecionadas, para orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

Conforme edital, os classificados para auxiliar administrativo e financeiro devem comparecer Seges no dia 26 de junho, às 9h na Av. Afonso Pena, 3.297. Assim como o operador de teleatendimento, no dia 23 de na mesma hora e endereço, no setor de Gerência de Movimentação e Lotação (Processo Seletivo).

Já os convocados para as vagas de visitador, entrevistador social e merendeiro, devem comparecer às 9h30 na Secretaria Municipal de Assistencia Social (SAS), no dia 26 de junho, na Rua dos Barbosas, n. 321 – Bairro Amambaí.

Confira o edital aqui .

