Prefeitura convoca aprovados para auxiliar de manutenção e merendeiros

A convocação dos candidatos aprovados no processo seletivo simplificado para os cargos de auxiliar de manutenção, referente ao Edital de abertura n. 08/2023-04 e merendeiro do edital n. 14/2022-01 foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (20).

Os selecionados para auxiliar de Manutenção irão atuar na Secretaria Municipal de Gestão do Município (Seges) e deverão comparecer na Secretaria Municipal de Educação (Semed), Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, localizada na Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460, na Vila Margarida, na quarta-feira (21), às 13h30, para receberem orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

Os candidatos convocados para as vagas de merendeiro devem comparecer na Semed na quinta-feira (22) às 13h30. Mais informações estão disponíveis na página 2 do Diogrande de hoje.

