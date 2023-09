Prefeitura convoca assistente educacional, auxiliar de manutenção e merendeiro

Candidatos aprovados em quatro processos seletivos estão sendo convocados pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), para receberem orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação da contratação.

Os editais foram publicados no Diogrande desta sexta-feira (15). São 170 convocados no processo seletivo de assistente educacional inclusivo que devem comparecer no dia 18 de setembro, às 13h30.

Já o edital de número 08/2023-16, convoca 102 auxiliares de manutenção que devem comparecer na Semed também no dia 18 de setembro, às 7h30.

O edital de número 11/2023-08, convoca 101 assistentes de educação infantil para comparecerem no dia 18 de setembro, às 13h30.

Por fim, a convocação de 101 merendeiros é por meio do edital de número 14/2023-07, sendo que a apresentação dos candidatos será no dia 18 de setembro, às 7h30.

Portanto, todos os convocados devem comparecer no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, na Semed, localizado na Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460, Vila Margarida.

A lista de convocação pode ser conferida no Diogrande, a partir da página 4, através do link .

