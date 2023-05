Prefeitura convoca assistentes de educação infantil aprovados em seleção

Cidade Licenciamento para carros com placa final 3 vai até fim de maio no Detran-MS

Mais informações estão disponíveis no Diário Oficial desta terça-feira (9) a partir da página 4.

Os candidatos devem comparecer na Secretaria Municipal de Educação conforme relação nominal, data, horário e endereço especificados no Edital , para receber orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga.

Através das Secretarias de Gestão e Educação, a Prefeitura de Campo Grande convoca os candidatos regularmente classificados no processo seletivo simplificado para seleção e contratação, por prazo determinado, de assistente de educação infantil,

