Prefeitura convoca auxiliares administrativos, de manutenção e motoristas

Foi publicada no Diário Oficial de Campo Grande nesta segunda-feira (29), a convocação de vários candidatos aprovados em processos seletivos da Prefeitura de Campo Grande que devem entregar os documentos para a contratação.

Estão sendo convocados os candidatos do processo seletivo simplificado para seleção e contratação, por prazo determinado, de auxiliar de manutenção a comparecer na Secretaria Municipal de Assistência Social/SAS, conforme relação especificada no Edital .

Através da Secretária Municipal De Gestão Do Município estão sendo chamados também, os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado de auxiliar administrativo e financeiro, a comparecerem na Secretaria Municipal de Gestão, conforme relação do Edital.

E por último, os motoristas aprovados no processo seletivo previsto no item 11 do Edital de abertura n. 22/2021-01, devem comparecer na Secretaria Municipal de Gestão/SEGES-GEMOL, conforme relação nominal.



Confira os editais de convocação, local e data para apresentação na edição N° 7.066 o Diogrande a partir da página 5 .

