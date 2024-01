Prefeitura convoca candidatos aprovados para a função de teleatendimento

Estão sendo convocados pela Secretaria Municipal De Gestão de Finanças e Planejamento, os candidatos classificados no limite das vagas oferecidas no processo seletivo simplificado de operador de teleatendimento.

Os candidatos devem comparecer na Secretaria Municipal de Gestão, conforme relação nominal, local, data e horário, especificados no Anexo Único do edital publicado na edição desta terça-feira (9), do Diário Oficial de Campo Grande.

Conforme a convocação, os aprovados receberão orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

A apresentação deve ocorrer na segunda-feira (15) às 9h na Avenida Afonso Pena, 3.297 - Gerência de Processo Seletivo Simplificado - Secretaria Municipal de Gestão - Paço Municipal.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também