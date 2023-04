Prefeitura convoca candidatos aprovados para teleatendimento

Estão sendo convocados pelas Secretarias Municipais de Gestão e Finanças os candidatos classificados processo seletivo simplificado para seleção e contratação, de operador de teleatendimento da Prefeitura de Campo Grande.

Os candidatos devem comparecer na Secretaria Municipal de Gestão, de acordo com data e hora especificadas no edital, disponível no Diário Oficial de Campo Grande nesta quarta-feira (12).

Os nomes convocados, também listados no edital receberão orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

