Prefeitura convoca candidatos classificados nos concursos da Saúde e da Guarda Civil

Estão sendo convocados pela Prefeitura através da Secretaria Municipal De Gestão, os candidatos classificados nos concursos públicos da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de 2019 e da Guarda Civil Metropolitana de 2020.

Os candidatos devem se apresentar amanhã (3), às 8h no Plenário do Paço Municipal, na Rua Arthur Jorge, 500 (antiga Central do IPTU) para orientação sobre o processo de nomeação e posse.

A posse ocorrerá no prazo de até dez dias, a contar da data de publicação da nomeação. A escolha de vaga ocorrerá na data da posse de acordo com a ordem de classificação dos candidatos e o cronograma apresentado ao candidato na entrega de documentos.

O concurso de provas e títulos da Sesau de 2019 convoca 99 candidatos para as funções de enfermeiro, farmacêutico, fonoaudiólogo, técnico de enfermagem, medico cirurgião plástico, ortopedista, e técnicos de laboratório, radiologia e saúde bucal.

Também estão sendo convocados 30 classificados do concurso da Guarda Civil Metropolitana do edital de 2020. Os nomes e a documantação que deve ser apresentada estão disponíveis na publicação do Dioagrande 7.336 desta terça-feira (2) ou clique no link.

