Prefeitura convoca familiares de sepultados no Cemitério Santo Amaro

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), publicou os Editais nº 001/2025 e nº 002/2025 referentes à regularização de concessões temporárias no Cemitério Santo Amaro.

Os documentos convocam os parentes consanguíneos dos falecidos sepultados nos lotes sociais infantis e adultos, cujos prazos de concessão expiraram, a comparecerem à administração do cemitério no prazo máximo de 30 dias a partir da data de publicação.

Após o término do período estipulado sem manifestação dos familiares, a administração realizará a exumação e destinará os restos mortais ao ossuário coletivo, devidamente identificados e lacrados, sem necessidade de nova notificação.

Os nomes e números dos lotes foram publicados na edição n° 8.125 do Diário Oficial de Campo Grande desta quinta-feira (13), a partir da página 3.





