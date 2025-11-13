Menu
Menu Busca quinta, 13 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Gov Soja Nov25
Cidade

Prefeitura convoca familiares de sepultados no Cemitério Santo Amaro

Os editais dão prazo de 30 dias para manifestação sobre exumação

13 novembro 2025 - 10h10Sarah Chaves
ReproduçãoReprodução  

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), publicou os Editais nº 001/2025 e nº 002/2025 referentes à regularização de concessões temporárias no Cemitério Santo Amaro.

Os documentos convocam os parentes consanguíneos dos falecidos sepultados nos lotes sociais  infantis e adultos, cujos prazos de concessão expiraram, a comparecerem à administração do cemitério no prazo máximo de 30 dias a partir da data de publicação.

Após o término do período estipulado sem manifestação dos familiares, a administração realizará a exumação e destinará os restos mortais ao ossuário coletivo, devidamente identificados e lacrados, sem necessidade de nova notificação.

Os nomes e números dos lotes foram publicados na edição n° 8.125 do Diário Oficial de Campo Grande desta quinta-feira (13), a partir da página 3.

 

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Azeites eram fraudados
Cidade
Ministério emite alerta para azeites fraudados; saiba quais marcas
Casas -
Polícia
Golpista que prometia 'atalho' para casas da Emha é pego por vítimas em mercado da Capital
Avenida Rachid Neder ficou mais uma vez alagada
Cidade
Mais de 200 pontos de Campo Grande foram afetados pelo temporal
Todo o material arrecadado será destinado a instituições sociais cadastradas no programa Sesc Mesa Brasil
Cidade
Sesc lança campanha para arrecadação de alimentos em Campo Grande
Bioparque Pantanal
Cidade
Bioparque Pantanal terá horário especial durante os feriados de novembro; confira
O espaço de mais de 300 m&#xB2; encanta visitantes de todas as idades
Cidade
Com tema 'Natal dos Doces', Papai Noel chega ao Shopping Campo Grande
Casas populares
Cidade
Após ser adiada, estão abertas as inscrições para 258 casas populares na Capital
Avenida Cônsul Assaf Trad, região norte -
Justiça
Acusados de matar pai e filho em racha na região norte vão a júri popular, confirma TJMS
Desconto do IPTU à vista cai pela metade em 2026; carnês trarão também taxa do lixo
Cidade
Desconto do IPTU à vista cai pela metade em 2026; carnês trarão também taxa do lixo
Freepik
Cidade
Governo de MS divulga prazos para pagamento do IPVA 2026

Mais Lidas

Corpo ficou caído no meio da rua
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros em via pública do Parque do Sol, em Campo Grande
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Mulher recebe pix por engano e é ameaçada em Campo Grande: 'devolve ou vai ficar ruim'
"Eu te amo, amor", diz mulher após decepar p3nis do marido
Polícia
"Eu te amo, amor", diz mulher após decepar p3nis do marido
As inscrições podem ser feitas online
Cidade
Inscrições para 258 casas populares começam amanhã em Campo Grande