Prefeitura da capital inicia desinfecção de 9 feiras livres

A Prefeitura de Campo Grande inicia nesta quinta-feira (30), pelo Jardim Petrópolis, um cronograma que prevê a descontaminação do novo coronavírus de 9 feiras livres instaladas semanalmente em diferentes bairros da cidade. O trabalho, em parceria com o Exército Brasileiro, será iniciado às 14 horas pela Rua Caiabis (entre as ruas Rolim Júnior e Guarani) onde funciona as quintas-feiras, das 16 às 20 horas, a Feira do Jardim Petrópolis.

No sábado, dia 2 de maio, a partir das 14 horas, o trabalho de higienização será feito na Vila Jacy, onde a feira funciona, das 16 às 22 horas, na Avenida Laudelino Barcelos, entre a Avenida Europa e a Rua Dona Otília Barbosa. No mesmo dia, só que a partir das 15 horas, a descontaminação será nas ruas Fernão Dias e Estevão Alves Ribeiro, que abrigam a Feira da Vila Piratininga.

A programação prevê a higienização de outras feiras: a partir das 5 horas na Rua Barra Mansa (entre as ruas Caramuru e Kalil Naban), local da Feira do Guanandi. O trabalho será levado em seguida (às 6 horas) para a Rua Barueri (entre as ruas Solânia e Anacá), onde se instala a Feira da Moreninha.

Na sequência, a partir de segunda-feira, a programação prevê a desinfecção nas feiras da Pioneiras (às 6 horas da manhã); quarta-feira, a do Aero Rancho IV (às 15 horas). Na sexta-feira, dia 08, às 15 horas, os militares estarão na Feira do Bairro Tiradentes e no domingo, 10 de maio, na Avenida Brigadeiro Thiago, trecho onde funciona a Feira do Bairro Universitário.

Outras frentes

O trabalho de descontaminação de locais de grande circulação, vias com grande fluxo de veículos, começou há duas semanas. Em parceria com o Exército e a Marinha, o trabalho já foi feito no Mercado Municipal, Feira Central, além da Santa Casa. Equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos já passaram por vários bairros, na Coophavila 2; Aero Rancho; Moreninha; Vila Almeida e Coopatrabalho.

Nesta quarta-feira (29), a programação prevê a desinfecção na Avenida dos Cafezais e na Rua Catigua, região do Paulo Coelho Machado e Jardim Campo Nobre. As próximas regiões serão a Rua Pontalina (no Bairro Universitário ) e Rua da Divisão (no Jardim Parati.

Também houve descontaminação da 14 de Julho, da Praça Ary Coelho (onde há um ponto de ônibus na Rua 13 de Maio) e o Peg Fácil da Avenida Afonso Pena. Todos os terminais de ônibus e pontos de integração receberam a higienização e em parceria com a Águas Guariroba, está sendo um feito reforço do trabalho nestes locais.

