Nesta segunda-feira (10), a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Executiva da Mulher (Semu), apresentou um conjunto de políticas públicas inovadoras voltadas para as mulheres da cidade.

A cerimônia de lançamento ocorreu em alusão ao mês de março, tradicionalmente dedicado à luta das mulheres por igualdade, dignidade e pelo fim da violência. O calendário de atividades também inclui ações especiais para marcar o Dia Internacional da Mulher, celebrado no último dia 8.

Entre as novas iniciativas de caráter permanente, destacam-se: os programas Sorrindo pra Vida, Emprega Mulher, Escola de Capacitação para Mulheres (Scap Semu), Mulheres Inclusivas, Mulheres Conectadas, Empreenda Bem Mulher, Sala da Mulher Empreendedora (em parceria com o Sebrae), Dossiê Mulher e a Ouvidoria da Mulher.

Esses projetos foram desenvolvidos para promover a autonomia financeira, a capacitação profissional, o acolhimento e a inserção social das mulheres campo-grandenses.

A prefeita Adriane Lopes ressaltou a ampliação dos investimentos e a criação de novas ações para garantir o acolhimento das mulheres em situação de vulnerabilidade. Adriane também destacou a continuidade de projetos como o Meninas Fortes, que busca informar as alunas da rede municipal sobre questões essenciais para a construção de um futuro seguro e independente.

A secretária executiva da Mulher, Angélica Fontanari, detalhou algumas das principais iniciativas. O Sorrindo pra Vida, por exemplo, oferece tratamento odontológico gratuito para mulheres vítimas de violência que sofreram sequelas faciais, em parceria com universidades locais.

Outro projeto inédito é o Mulheres Inclusivas, que contará com o primeiro assistente social surdo formado no estado e o terceiro do Brasil, para ministrar palestras preventivas e garantir acesso à informação na Língua Brasileira de Sinais (Libras).

A criação da Scap-Semu foi anunciada como um importante passo para a inclusão profissional das mulheres, com 31 cursos presenciais e 40 cursos na modalidade EAD, adaptados às demandas do mercado de trabalho.

Projetos de Destaque

SCAP SEMU: A Escola oferecerá 31 cursos presenciais e 40 cursos EAD, com 5.500 vagas para capacitação e desenvolvimento profissional. Investimento de R$ 580 mil.

Sala da Mulher Empreendedora: A primeira sala do Brasil dedicada a mulheres empreendedoras será instalada em parceria com o Sebrae, oferecendo apoio a pequenas empresárias e microempreendedoras. A inauguração está prevista para 27 de março.

Ouvidoria da Mulher: A Ouvidoria será um canal de suporte e orientação para registrar reclamações e sugestões. Início previsto para 28 de março.

Projeto Sorrindo pra Vida: Oferecerá atendimento odontológico gratuito a mulheres vítimas de violência que sofreram sequelas faciais. A parceria com o curso de Odontologia da UNIDERP permitirá o atendimento de até 60 mulheres por semana. Início previsto para 27 de março.

Projeto Mulheres Conectadas: Visando promover o acesso das mulheres à tecnologia e inovação, com a criação do Telecentro Mulheres Conectadas e outros canais de comunicação. Previsão de início: 24 de março.

Projeto Mulheres Inclusivas: Cursos de Libras e palestras preventivas para a comunidade surda. Previsão de início: 24 de março.

Projeto Emprega Mulher: Implantação de um pólo da FUNSAT na sede da Semu, facilitando o acesso ao mercado de trabalho e à emissão de carteiras de trabalho. Previsão de início: 28 de março.

Projeto Empreenda Bem Mulher: Capacitação e orientação para mulheres que desejam iniciar ou aprimorar seu próprio negócio. Previsão de início: 26 de março.

3ª Edição do Dossiê Mulher: Atualização dos dados sobre atendimentos às mulheres vítimas de violência, disponíveis no site da prefeitura.

Projeto Meninas Fortes: Oficinas e palestras de conscientização nas escolas municipais, visando o fortalecimento das meninas para um futuro seguro e independente.

Projeto Recomeçar Moradia: Ampliação do programa que oferece apoio financeiro para o aluguel de mulheres vítimas de violência doméstica. Iniciado com um investimento de R$ 500 mil, o programa será ampliado com R$ 600 mil para 2025.

