Prefeitura de Ponta Porã abre inscrições para processo seletivo com salários de até R$ 4.184

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet até 31 de outubro

19 outubro 2025 - 17h17Sarah Chaves

Prefeitura de Ponta Porã abriu as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação temporária de servidores. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet até 31 de outubro de 2025.

O edital prevê vagas em diversos setores da administração municipal, com oportunidades que vão desde serviços gerais até áreas da saúde. Os salários variam entre o mínimo nacional e R$ 4.184.

Segundo o edital publicado no Diário Oficial do Município (15/10) o processo tem como objetivo o provimento de cargos temporários e a formação de cadastro reserva para a Administração Direta. A seleção será feita por avaliação de títulos, e as convocações ocorrerão conforme a necessidade da Prefeitura, dentro do prazo de validade do certame.

As contratações terão duração inicial de 12 meses, prorrogáveis por igual período.

As vagas incluem funções como auxiliar de serviços gerais, agente comunitário de saúde, farmacêutico, enfermeiro, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, assistente social, auxiliar administrativo, operador de máquinas, motorista de ônibus e motorista de ambulância, entre outras.

O edital completo está disponível no Diário Oficial do Município e no site www.avalia.org.br, onde também serão divulgadas as próximas etapas e comunicados oficiais.

