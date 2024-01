Prefeitura decreta pontos facultativos de Carnaval

Saiba Mais Geral Estado divulga calendário com 7 pontos facultativos

Os pontos facultativos de Carnaval foram publicados no Diário Oficial de Campo Grande nesta sexta-feira (26), e serve para os servidores das autarquias e fundações municipais.

Na última semana, o Governo do Estado já havia divulgado o decreto com os dias de ponto facultativo e feriados nacionais e estadual.

Logo, os servidores municipais e estaduais terão o descanso prolongado já que o ponto facultivo ocorre na segunda (12), terça (13) e Quarta-feira de Cinzas (dia 14 até às 13h em MS). Serão cinco dias de "folga".

O ponto facultativo não se aplica às unidades e serviços considerados essenciais no atendimento à população como captação, tratamento e distribuição de água e assistência médica e hospitalar.

