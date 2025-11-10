Prefeitura define recesso de fim de ano para servidores municipais

A Secretaria Municipal de Administração e Inovação publicou nova resolução que define o período de recesso para as comemorações de Natal e Ano Novo na administração pública municipal.

O recesso ocorrerá entre os dias 22 a 26 de dezembro de 2025 e 29 de dezembro de 2025 a 2 de janeiro de 2026. Os servidores deverão se revezar nesses dois períodos, para garantir o atendimento essencial ao público.

De acordo com a Secretaria, a decisão leva em conta a redução natural do fluxo de trabalho no fim do ano e as medidas de contenção de despesas adotadas pelo município.

Além disso, o recesso contribuirá para a economia no consumo de energia, água e outros recursos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também