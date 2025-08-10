Prefeitura deverá apresentar plano emergencial após sumiço de prontuários no Caps

Prefeitura de Campo Grande terá 30 dias para apresentar um plano de trabalho ao Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (DenaSUS), após a constatação do desaparecimento de cerca de 21 mil prontuários médicos do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) 3, no bairro Aero Rancho.

O problema foi identificado por auditoria do DenaSUS, solicitada pelo Núcleo Institucional de Atenção à Saúde (NAS) da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul. O relatório, com 34 páginas, aponta descarte irregular de documentos, fragilidade no sistema de registros e até acesso não autorizado às informações, que abrangem atendimentos entre 2009 e 2014.

A defensora pública e coordenadora do NAS, Eni Maria Sezerino Diniz, ressalta que se trata de uma grave violação de direitos dos usuários do SUS, já que os prontuários deveriam estar devidamente registrados e preservados.

A Prefeitura deverá as recomendações dentro do prazo, caso não ocorra, a Defensoria tomará providências judiciais para corrigir as falhas e reparar danos causados.

Entre as recomendações do DenaSUS estão a criação de uma comissão de revisão e manuseio dos prontuários, a avaliação da possibilidade de reconstrução dos arquivos desaparecidos e a implantação de um sistema compatível com o do Ministério da Saúde, para garantir segurança e rastreabilidade das informações.

