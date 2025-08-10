Menu
Menu Busca domingo, 10 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Prefeitura deverá apresentar plano emergencial após sumiço de prontuários no Caps

Outras medidas devem ser tomadas como a criação de uma comissão de revisão e manuseio dos prontuários e implantação de um sistema compatível com o do Ministério da Saúde

10 agosto 2025 - 18h30Sarah Chaves, com Defensoria Pública
Foto: Matheus Teixeira/DPMSFoto: Matheus Teixeira/DPMS  

Prefeitura de Campo Grande terá 30 dias para apresentar um plano de trabalho ao Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (DenaSUS), após a constatação do desaparecimento de cerca de 21 mil prontuários médicos do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) 3, no bairro Aero Rancho.

O problema foi identificado por auditoria do DenaSUS, solicitada pelo Núcleo Institucional de Atenção à Saúde (NAS) da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul. O relatório, com 34 páginas, aponta descarte irregular de documentos, fragilidade no sistema de registros e até acesso não autorizado às informações, que abrangem atendimentos entre 2009 e 2014.

A defensora pública e coordenadora do NAS, Eni Maria Sezerino Diniz, ressalta que se trata de uma grave violação de direitos dos usuários do SUS, já que os prontuários deveriam estar devidamente registrados e preservados.

A Prefeitura deverá as recomendações dentro do prazo, caso não ocorra, a Defensoria tomará providências judiciais para corrigir as falhas e reparar danos causados.

Entre as recomendações do DenaSUS estão a criação de uma comissão de revisão e manuseio dos prontuários, a avaliação da possibilidade de reconstrução dos arquivos desaparecidos e a implantação de um sistema compatível com o do Ministério da Saúde, para garantir segurança e rastreabilidade das informações.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

"Vai um batom aí, moça?" Cobra dá susto em loja de cosméticos de Bataguassu
Cidade
"Vai um batom aí, moça?" Cobra dá susto em loja de cosméticos de Bataguassu
Moradores devem comparecer ao Pátio Central Shopping nos próximos dias 11 e 12
Cidade
Mais 400 pessoas são convocadas para o Programa de Locação Social na Capital
Mistério: onde foi parar o busto de José Antônio?
Cidade
Mistério: onde foi parar o busto de José Antônio?
Festival D'Água na Peneira celebra a primeira infância com arte e cultura na Capital
Cultura
Festival D'Água na Peneira celebra a primeira infância com arte e cultura na Capital
Carro invadiu a calçada e atingiu a gestante
Cidade
Motorista perde controle e atropela gestante na frente de creche na Afonso Pena
Foto: Chico Ribeiro/Arquivo Semadesc
Cidade
Projeto de Lei amplia isenção de taxas da JUCEMS para órgãos públicos
Preparados? Frio intenso chega com chuva nesta sexta e promessa de geada em MS
Cidade
Preparados? Frio intenso chega com chuva nesta sexta e promessa de geada em MS
Animal estava serelepe pela avenida
Cidade
JD1TV: Livre, leve e solto, porco-espinho encanta motoristas em avenida da Capital
 Carlos Augusto Borges (Carlão PSB) -
Política
Carlão cobra saída de Rosana Leite e alerta: "Vamos esperar entrar no caos?"
Foto:
Interior
MP fiscaliza se atrativos de Bonito cumprem exigências legais de acessibilidade

Mais Lidas

Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande
Fim de Semana
Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande
Moradores devem comparecer ao Pátio Central Shopping nos próximos dias 11 e 12
Cidade
Mais 400 pessoas são convocadas para o Programa de Locação Social na Capital
Faustão
Geral
Médico diz que Faustão respira por aparelhos: 'Infelizmente, as chances dele são mínimas'
Procurador de São Paulo é preso por estuprar a filha de oito meses
Polícia
Procurador de São Paulo é preso por estuprar a filha de oito meses