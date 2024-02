Prefeitura distribui preservativos e orienta foliões em prevenção às IST's

A Prefeitura de Campo Grande inicia neste sábado (10), a distribuição de preservativos e orientações para foliões sobre as IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis) durante o carnaval. O objetivo é conscientizar a população sobre o uso de preservativos e demais medidas de prevenção.

Até o dia 13 de fevereiro, as equipes da Sesau estarão percorrendo os principais blocos de rua e estarão fazendo as abordagens durante o desfile das escolas de samba, na Praça do Papa. No dia 10, sábado, haverá uma "blitz" educativa na região central.

As ações ocorrerão sempre no período noturno e madrugada, de 19h às 03h.

Durante a última semana, o serviço de ISTs disponibilizou 100 “dispensers” de preservativos em diferentes pontos da cidade, incluindo terminais do transporte coletivo e pontos de concentração de festas e bailes de Carnaval.

Cada "dispenser" conta com 288 preservativos masculino e 50 femininos, totalizando 28.800 preservativos masculino e 5.000 feminino, disponíveis à população. Também estarão sendo distribuídos cerca de 3 mil de gel lubrificante. Durante todo o ano, estes insumos também são disponibilizados de maneira gratuita nas unidades de saúde.

Em 2022 foram diagnosticados 470 novos casos de HIV e em 2023 foram 370, em Campo Grande. Em 2022 foram diagnosticados 1.075 casos de sífilis e em 2023, 618. Ainda não há dados parciais do ano de 2024.

Deixe seu Comentário

Leia Também