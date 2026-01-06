Menu
Prefeitura divulga locais e horários das provas de concurso público de Batayporã

A avaliação escrita será aplicada no domingo (11) em duas cidades, conforme o edital

06 janeiro 2026 - 09h50Sarah Chaves
Foto: FreepikFoto: Freepik  

A Prefeitura de Batayporã divulgou nesta terça-feira (6) o Edital nº 008/2025, que convoca os candidatos inscritos no concurso público municipal para a realização da prova escrita objetiva, destinada ao preenchimento de cargos efetivos do quadro do município.

As provas serão aplicadas no próximo domingo (11), nos municípios de Batayporã e Nova Andradina. Os locais e horários estão detalhados no Anexo Único do edital, disponível no portal da FAPEC, banca organizadora do certame, no Diário Oficial da Assomasul e na área do candidato.

Conforme o edital, os candidatos aos cargos de nível superior e fundamental farão a prova no período da manhã. Já os inscritos para cargos de nível médio, fundamental incompleto e alfabetizado realizarão o exame à tarde. Os portões serão fechados pontualmente às 8h, no período matutino, e às 14h, no período vespertino, seguindo o horário oficial de Mato Grosso do Sul. Após esses horários, não será permitida a entrada de candidatos.

A organização do concurso informa que não haverá envio de comunicados individuais com dados sobre local e horário das provas. A consulta prévia dessas informações é de responsabilidade exclusiva dos candidatos.

Para a realização do exame, é obrigatório comparecer com antecedência mínima de 30 minutos, portando documento de identidade original com foto e caneta esferográfica azul ou preta, de material transparente. Será permitida apenas garrafa de água individual e transparente. O uso de aparelhos eletrônicos, relógios, óculos escuros, bonés, chapéus ou qualquer material de consulta é proibido e pode resultar na eliminação.

A prefeitura reforça que não haverá segunda chamada nem aplicação de prova fora da data, local e horário estabelecidos no edital. O gabarito preliminar da prova objetiva está previsto para ser divulgado no dia 14 de janeiro de 2026, por meio de edital específico no Diário Oficial da Assomasul e no site da FAPEC.

Em relação ao concurso da Câmara Municipal de Batayporã, o cronograma prevê a convocação para a prova escrita no dia 12 de janeiro de 2026, com aplicação marcada para 18 de janeiro de 2026.

