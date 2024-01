Prefeitura divulga pontuação do processo seletivo para agente social de esporte e lazer

Foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande desta quarta-feira (17), a pontuação e a abertura do prazo recursal para interpor contra o resultado do processo seletivo simplificado para seleção e contratação de agente social de esporte e lazer.

A pontuação da prova de títulos é correspondente à 1ª etapa do processo seletivo, a 2ª etapa será composta de Entrevista Técnica (individual).

A partir da publicação do resultado, o candidato tem o prazo de 2 (dois) dias úteis para interposição de recurso em face do Resultado Preliminar.

As vagas são para as funções de coordenador setorial, coordenador de atletismo, coordenador de eventos esportivos, atletismo, balé, futebol, futebol americano, ginástica artística, ginástica rítmica, instrutor de musculação, pilates, zumba, entre outros.

A remuneração vai de R$ 2.400 a R$ 4.800, entre os requisitos, o candidato deve ter graduação plena em Educação Física/ Bacharel, com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projetos de esporte ou lazer nas áreas correspondentes de cada função.

O edital com o resultado está na edição 7.355 do Diogrande desta quarta-feira (17). já o edital de abertura é o 7.308 publicado em 11 de dezembro de 2023.

