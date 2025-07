Prefeitura divulga resultado preliminar de processo seletivo em 14 funções

O resultado preliminar da prova de títulos do processo seletivo simplificado para 14 funções foi divulgado pela Secretaria Municipal de Administração e Inovação nesta segunda-feira (7), no Diário Oficial de Campo Grande.



Os candidatos desempenharão a função por prazo determinado nas vagas para Contador, Gestor De Operações/Projetista – Orçamentista – Técnico De Vistorias, Jornalista, Técnico De Serviços Educacionais, Gestor Administrador, Auxiliar Administrativo, Agente De Serviços De Limpeza, Auxiliar De Logística, Carpinteiro, Eletricista, Encanador, Serralheiro, Pintor e Pedreiro.



O candidato que realizou a inscrição, cujo nome não consta na lista de inscritos na relação, terá dois dias úteis, a contar da data de publicação do Edital, para comprovar, via recurso administrativo, a realização da inscrição e solicitar a inclusão de seu nome.



Os recursos deverão ser devidamente fundamentados, de forma clara e objetiva, e instruídos com as razões que justifiquem a revisão pretendida, sob pena de não conhecimento, e deverão ser enviados para o e-mail [email protected].



O resultado das decisões dos recursos administrativos interpostos pelos candidatos será publicado no Diário Oficial do Município de Campo Grande.



Veja a relação do resultado preliminar a partir da página 4 no endereço https://diogrande.campogrande.ms.gov.br.



