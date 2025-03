Prefeitura diz que nÃ£o recebeu denÃºncias de creche clandestina ondeÂ bebÃªÂ morreu

A Prefeitura de Campo Grande se manifestou, nesta sexta-feira (21), após a morte de um bebê em uma creche clandestina, localizada na Rua Ganso, no Núcleo Industrial, popularmente conhecido como Indubrasil, na quinta-feira (20).

Segundo a Secretaria Municipal de Educação (Semed), não foram registradas denúncias em torno da irregularidade da suposta ‘creche’, logo, não foi possível que a prefeitura tomasse as medidas necessárias para coibir a atividade ilegal no local.

“A Semed não tinha conhecimento desse estabelecimento, uma vez que ele não era credenciado junto ao Conselho Municipal de Educação. Até o momento, não há registros de denúncias recebidas pela Secretaria Municipal de Educação referentes a esse local específico”, explicou.

O órgão ainda “orienta os pais e responsáveis a buscarem instituições devidamente credenciadas para garantir a segurança e o bem-estar das crianças” e evitar outros incidentes do tipo de acontecer.

Situação das creches em Campo Grande

De acordo com a prefeitura, a Capital conta com 107 Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs), e até esta sexta-feira, tem 22,1 mil crianças matriculadas e frequentando as EMEIs.

Ainda segundo a Semed, “houve um aumento significativo no número de vagas para o ano letivo de 2025”, com as matrículas ainda em andamento.

“A SEMED informa que estão sendo retomadas as obras das creches Oliveira III e São Conrado, que criarão 500 novas vagas, com previsão de entrega neste ano de 2025. A obra das EMEIs Vila Popular, Anache e Jd. Radialista, já licitadas, criará 750 novas vagas nas Emeis”, completou o órgão.

